Російські військові вбили у селі на Чернігівщині трьох підлітків

16:37 13 червня Київ, Україна

Як і сотні інших українських дітей на Чернігівщині навесні 2022 року, росіяни вбили трьох юнаків, які просто йшли вулицею.



Загинули двоє 17-річних братів-близнюків Євген та Богдан Самоді та їхній 18-річний друг Валентин Якимчук, розповідає автор блогу "Їх убила Росія" Аліна Боднар.



Трагедія сталася 14 березня у селі Мохнатин. Того дня українські військові атакували колону російських військ. Їхні машини роз'їхалися по найближчих селах.



Мохнатин окупанти не займали, тільки проїжджали вулицями на танках. Саме в цей час брати разом із другом йшли селом.

"Діти просто йшли дорогою. Рашистам здалося, що вони передають дані про них телефоном. І вистрілили по них", - каже координатор проекту "Очі" Ірина Ярошинська.



За словами очевидців, Валентину знесло половину голови, а Євгена вистрілили у груди. Обидва померли на місці.



Богдан отримав поранення в живіт, і коли прибігли сестра та батьки, хлопчик ще був живий. Мати повезла Богдана до Чернігівської дитячої лікарні, але дорогою він помер.



Обидва брати навчалися на електриків, а їхній друг Валентин був студентом Чернігівського університету.



10 червня Богдану та Євгену мало виповнитися по 18 років.