Російські військові вбили у селі на Чернігівщині трьох підлітків

Як і сотні інших українських дітей на Чернігівщині навесні 2022 року, росіяни вбили трьох юнаків, які просто йшли вулицею.
Загинули двоє 17-річних братів-близнюків Євген та Богдан Самоді та їхній 18-річний друг Валентин Якимчук, розповідає автор блогу "Їх убила Росія" Аліна Боднар.
Трагедія сталася 14 березня у селі Мохнатин. Того дня українські військові атакували колону російських військ. Їхні машини роз'їхалися по найближчих селах.
Мохнатин окупанти не займали, тільки проїжджали вулицями на танках. Саме в цей час брати разом із другом йшли селом.
Загинули двоє 17-річних братів-близнюків Євген та Богдан Самоді та їхній 18-річний друг Валентин Якимчук, розповідає автор блогу "Їх убила Росія" Аліна Боднар.
Трагедія сталася 14 березня у селі Мохнатин. Того дня українські військові атакували колону російських військ. Їхні машини роз'їхалися по найближчих селах.
Мохнатин окупанти не займали, тільки проїжджали вулицями на танках. Саме в цей час брати разом із другом йшли селом.
За словами очевидців, Валентину знесло половину голови, а Євгена вистрілили у груди. Обидва померли на місці.
Богдан отримав поранення в живіт, і коли прибігли сестра та батьки, хлопчик ще був живий. Мати повезла Богдана до Чернігівської дитячої лікарні, але дорогою він помер.
Обидва брати навчалися на електриків, а їхній друг Валентин був студентом Чернігівського університету.
10 червня Богдану та Євгену мало виповнитися по 18 років.
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