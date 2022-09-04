Російські військові зіткнулися з невиплатою за участь у боях - Британія

12:21 04 вересня Київ, Україна

Російські сили на війні проти України, як і раніше, страждають від проблем з бойовим духом та дисципліною. Крім виснаження внаслідок боїв та великих втрат, невдоволення військових викликають проблеми з оплатою, йдеться у щоденному звіті британської військової розвідки у Twitter Міноборони Великобританії 4 вересня.

У російській армії дохід військовослужбовців складається із скромного основного окладу, до якого додається складний набір премій та надбавок. В Україні російські військові зіткнулися з невиплатою великих премій за участь у боях, повідомляє британська розвідка.

"Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" і, як мінімум, у деяких випадках, з корупцією серед командирів", - йдеться у повідомленні.

Командування російської армії не справляється із забезпеченням базових потреб військовослужбовців, направлених в Україну. Йдеться про необхідну форму, озброєння та пайки, не кажучи про оплату. Це, швидше за все, негативно впливає на моральний стан російських військових, сказано в доповіді.

Раніше британська розвідка повідомляла, що у російській армії висміюють міністра оборони сергія шойгу, який не має військової освіти та досвіду. За даними британців, шойгу відсторонено від реального керівництва військами в Україні. Армія росії в глибокому шоці.