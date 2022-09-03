Російські військові сотні разів використали касетні боєприпаси під час війни в Україні

20:01 25 серпня Київ, Україна

Міжнародна ініціатива боротьби з касетними боєприпасами Cluster Munition Monitor опублікувала доповідь про ситуацію з касетними боєприпасами у світі. На сьогодні Україна є єдиною країною у світі, де застосовуються касетні боєприпаси.

Згідно з доповіддю, росія застосовувала їх в Україні сотні разів. Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 215 людей і отримали поранення 474. Відомо про постраждалих лише серед цивільних.



Станом на 1 липня правозахисники зафіксували застосування росією касетних боєприпасів щонайменше у десяти з 24 регіонів України. За попередніми даними, у період з лютого по липень 2022 року внаслідок обстрілів із застосуванням касетних боєприпасів в Україні постраждало щонайменше 689 мирних жителів.

"Українські сили також, мабуть, застосовували касетні боєприпаси не менш як два рази", - вважають в організації.

Касетні боєприпаси можуть випускатися з артилерії, ракет та мінометів або скидатися з літаків. Зазвичай вони відкриваються у повітрі, розкидаючи кілька бомб на великій площі. Багато з них не вибухають відразу, а можуть калічити і вбивати мешканців протягом багатьох років, поки не будуть знешкоджені і знищені.



Росія не заперечує застосування касетних боєприпасів і вважає їх використання допустимим. Водночас росія звинувачує у їхньому використанні Україну, наголошується у доповіді.