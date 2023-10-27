Російські військові "Шторм-Z" відмовляються воювати під Авдіївкою - Штупун

На Авдіївському напрямку рашисти кинули піхоту, але зокрема військові "Шторм-Z" вже відмовляються воювати. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Штупун наголосив, що ворог переважно відправляє вперед піхоту, але також спостерігалися випадки руху механізованих колон з боку ворога. Наші воїни успішно впоралися з цією загрозою, знищивши значну кількість танків та бойових броньованих машин. Однак, незважаючи на втрати, ворог продовжує штовхати вперед свою піхоту, яка, мабуть, починає виявляти небажання брати активну участь у бойових діях. Особливо це помітно серед бійців із загону "Шторм-Z", які у деяких частинах фронту починають виявляти невдоволення і навіть бунтувати.
Олександр Штупун також представив дані про загальні втрати ворога, які на цей момент складають 460 осіб, причому більшість із них були зареєстровані на Донеччині. Військової техніки ворога також було знищено 49 одиниць. Це 13 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 9 безпілотних літальних апаратів, 6 автомобілів, а також одна одиниця спеціальної техніки та 2С-4 "Тюльпан". Крім того, було знищено три склади з боєприпасами супротивника.
Штупун наголосив, що ворог переважно відправляє вперед піхоту, але також спостерігалися випадки руху механізованих колон з боку ворога. Наші воїни успішно впоралися з цією загрозою, знищивши значну кількість танків та бойових броньованих машин. Однак, незважаючи на втрати, ворог продовжує штовхати вперед свою піхоту, яка, мабуть, починає виявляти небажання брати активну участь у бойових діях. Особливо це помітно серед бійців із загону "Шторм-Z", які у деяких частинах фронту починають виявляти невдоволення і навіть бунтувати.
Олександр Штупун також представив дані про загальні втрати ворога, які на цей момент складають 460 осіб, причому більшість із них були зареєстровані на Донеччині. Військової техніки ворога також було знищено 49 одиниць. Це 13 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 9 безпілотних літальних апаратів, 6 автомобілів, а також одна одиниця спеціальної техніки та 2С-4 "Тюльпан". Крім того, було знищено три склади з боєприпасами супротивника.
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