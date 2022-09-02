Російські військові від початку вторгнення зазнають кадрового голоду - розвідка

15:47 02 вересня Київ, Україна

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький повідомив, що збройні сили росії з початку вторгнення зазнають кадрового голоду, і не можуть направити на війну понад 300 000 людей.



Про це повідомило ГУР із посиланням на Скибицького.



"У російській армії багато підрозділів здійснюють тільки охорону та оборону об'єктів як на території росії, так і за її межами. Крім того, у росії є потужний контингент в Сирії. Росія має в своєму розпорядженні розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія, і Таджикистан, контингент у Нагірному Карабаху, контингент у Казахстані", - зазначив Скибицький.



За його словами, тому росія може направити в Україну лише 300 – 350 тис. своїх військових.



Він додав, що у березні – квітні військове керівництво росії прийняло рішення залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість охочих підписувати контракти та йти на війну суттєво скоротилася після того, як у окупантів суттєво збільшилась кількість загиблих та поранених.