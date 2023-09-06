Російські військові після обміну знову здаються в полон - Юсов

11:50 28 серпня Київ, Україна

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що російські військовополонені після обміну повертаються на фронт, потім повторно потрапляють в полон Сил оборони.



За словами Юсова, було зафіксовано випадки, коли одні й ті самі загарбники потрапляли в полон до українських військових кілька разів.



Юсов також зазначив, що це свідчить про гуманність ЗСУ, які не вбивають військовополонених, а повертають їх додому.