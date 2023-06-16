Російські військові прямують у бік Бердянська та Пологів - Андрющенко

"Ми активно спостерігаємо відновлення руху вантажівок з боєкомплектом та живою силою у напрямку Бердянська та Пологів. Щодня ми фіксуємо до 15 вантажівок з боєкомплектом та значну кількість паливозаправників, які проїжджають через місто у бік Запорізької області", - зазначає Андрющенко.