Російські військові прямують у бік Бердянська та Пологів - Андрющенко

В окупованому Маріуполі помічено інтенсивне переміщення російських військових з боєкомплектом на паливозаправники у бік Бердянська та Пологів.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму повідомленні в Telegram.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму повідомленні в Telegram.
Він також додає, що частину резервів окупанти перекинули з північної частини Маріупольського району у напрямку Волновахи/Бахмута.
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