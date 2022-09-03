Російські військові могли провести мінування Запорізької АЕС – ЗМІ

12:03 06 серпня Київ, Україна

На території окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається підозріла активність. Російські військові могли провести мінування, повідомило напередодні увечері видання The Insider із посиланням на джерела.

Видання оприлюднило відео, на якому зафіксовано рух військової техніки росіян на атомній станції. Колона вантажівок прибула на територію АЕС 2 серпня. Вантажівки зупинилися між першим і другим енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машині почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблока через вантажні ворота. За даними цього джерела, машинний зал замінували.

Згідно зі свідченнями іншого джерела, на території станції зараз знаходяться близько 500 російських солдатів і військова техніка, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки, а територія навколо станції замінована російськими військами.

За даними джерела, поблизу села Водяне, найближчого до АЕС, знаходяться батареї Градів, а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами, причому частина боєкомплекту навіть усередині енергоблоку. Чи був енергоблок замінований, чи його просто використовують для зберігання вибухівки, другому джерелу невідомо.

За даними джерела, захопленням станції керував генерал-майор Олексій Домбровський, після чого командування передали генерал-майору РХБЗ ЗС РФ Валерію Васильєву.

При цьому обстріли на території ЗАЕС, які були зафіксовані 5 серпня, обидва джерела вважають інсценованою провокацією.

У свою чергу, Енергоатом повідомляє, що станом на 08:00 ранку суботи Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Український персонал станції продовжує працювати та докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень… Запорізька АЕС продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю на ЗАЕС через обстріл відключився енергоблок. Сьогодні стало відомо, що йдеться про блок №4.