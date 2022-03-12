Російські військові масово здаються

14:02 12 березня Київ, Україна

Поки Путін та міністерство оборони РФ розповідають про «рятувальну операцію» в Україні, російські військові почали активно добровільно здаватися в полон.

Прийшло розуміння, що в Україні немає фашистів та нацистів, і що не буде як у Криму у 2014 році.



Ще 24 лютого під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії.

"Вчення були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимемося додому. Взвод не планував нікого вбивати, а «збирав інформацію», - повідомляє старшина Буйничів Костянтин Сергійович із 74-ї мотострілецької бригади з Кемеровської області.

Здаються в полон російські солдати до державних органів та органів місцевого управління. Масово здаються у Чернігівській, Харківській та Сумській областях.



Російські окупанти просто кидають техніку та тікають. Вони закінчується паливо, їжа, збільшується страх і немає розуміння того, що відбувається, і мотивація служити на вірність Росії.



Українські захисники допомагають тим, хто здався, зв'язатися з рідними і закликають російських та білоруських військовослужбовців не виконувати злочинні накази.



