Російські військкори побоюються можливості форсування Дніпра ЗСУ - ISW

09:34 04 липня Київ, Україна





Цю інформацію розповсюдили аналітики



Російські військові блогери скористалися останніми діями України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до посилення присутності невеликих річкових суден та техніки на річці Дніпро для запобігання подальшому просуванню українських збройних сил.



2 липня російські військові кореспонденти звернулися до керівників регіонів Дагестану, Татарстану, Астраханської області, Краснодарського та Приморського краю з проханням направити човни, конфісковані у браконьєрів, на фронт у Херсонській області. Вони зазначили, що 10 полків і бригад із угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" потребують цих суден. Глава Дагестану Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня та наказав передати конфісковані човни російським збройним силам.



Один з російських військових кореспондентів запропонував відродити флотилію "Дніпро" - спеціальний військовий річковий підрозділ, що брало участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в росії та Другій світовій війні. Російські військові блогери стурбовані можливістю українських сил перейти через річку Дніпро на Херсонщині, як зазначається в останній щоденній доповіді, поданій Інститутом вивчення війни.Цю інформацію розповсюдили аналітики ISW Російські військові блогери скористалися останніми діями України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до посилення присутності невеликих річкових суден та техніки на річці Дніпро для запобігання подальшому просуванню українських збройних сил.2 липня російські військові кореспонденти звернулися до керівників регіонів Дагестану, Татарстану, Астраханської області, Краснодарського та Приморського краю з проханням направити човни, конфісковані у браконьєрів, на фронт у Херсонській області. Вони зазначили, що 10 полків і бригад із угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" потребують цих суден. Глава Дагестану Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня та наказав передати конфісковані човни російським збройним силам.Один з російських військових кореспондентів запропонував відродити флотилію "Дніпро" - спеціальний військовий річковий підрозділ, що брало участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в росії та Другій світовій війні.

Він вважає, що відроджена флотилія "Дніпро" зможе значно покращити становище російських збройних сил на напрямі Херсона, і що її можна буде посилити звичайними цивільними катерами.



Загальна тривожна реакція російських військових блогерів на нещодавні дії України на річці Дніпро свідчить про те, що вони побоюються можливості України перебратися річкою і вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" недостатньо готове до такого розвитку подій.



Також варто зазначити, що ISW вже повідомляв 2 липня про те, що російські військові кореспонденти звинувачують міністерство оборони рф у нездатності забезпечити російські збройні сили на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням. Наразі вони звертаються до регіональних керівників із проханнями про додаткову матеріально-технічну підтримку.