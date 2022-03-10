Російські відеоблогери YouTube тепер банкрути

08:29 10 березень Київ, Україна

YouTube розіслав нові офіційні листи користувачам, у яких повідомив, що тепер глядачам із Росії не можна користуватися підпискою Premium, а також YouTube Music. На території РФ також відключили дохід від спонсорів та суперчата/суперстікерів.

Прямий продаж реклами теж буде набагато меншим: найбільші рекламодавці та бренди або вже пішли з Росії, або йдуть.



Як ми писали раніше, протягом місяця Росію залишать близько 2 млн людей, в основному представників бізнесу, блогери та інший інтелектуальний креативний клас.