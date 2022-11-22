Російські терористи пошкодили всі теплові та гідроелектростанції України - Укренерго

16:56 22 листопада Київ, Україна

Шостий масований ракетний обстріл росіян української енергосистеми 15 листопада спричинив те, що нині не залишилося непошкоджених великих теплових та гідроелектростанцій.



Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу у вівторок, 22 листопада.

"Близько 100 важких ракет було випущено, і цілями їх були саме об'єкти енергосистеми: здебільшого це підстанції Укренерго, а також українські електростанції. Було пошкоджено 15 об'єктів "Укренерго" цього дня... Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів", - зазначив він.

Представник компанії додав, що практично не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій Укренерго.

"Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало - на деякі підстанції по кілька разів: по три, по п'ять і навіть вісім разів, є й такі об'єкти. Масштаб руйнувань колосальний", - зазначив Кудрицький.

За його словами, тепер потрібен час, щоб спочатку "заживити" споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще кілька днів на те, щоб графіки відключень перейшли до планового режиму.



Він зазначив, що минулого вівторка енергетики мали запас матеріалів, обладнання, тому одразу після відбою тривоги зайнялися відновленням та стабілізацією енергосистеми. У суботу вдалося повернутися до планових відключень. Проте дефіцит електроенергії залишається, тому графіки відключень зберігаються.