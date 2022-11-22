Російські терористи пошкодили всі теплові та гідроелектростанції України - Укренерго

Шостий масований ракетний обстріл росіян української енергосистеми 15 листопада спричинив те, що нині не залишилося непошкоджених великих теплових та гідроелектростанцій.
Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу у вівторок, 22 листопада.
Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу у вівторок, 22 листопада.
Представник компанії додав, що практично не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій Укренерго.
За його словами, тепер потрібен час, щоб спочатку "заживити" споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще кілька днів на те, щоб графіки відключень перейшли до планового режиму.
Він зазначив, що минулого вівторка енергетики мали запас матеріалів, обладнання, тому одразу після відбою тривоги зайнялися відновленням та стабілізацією енергосистеми. У суботу вдалося повернутися до планових відключень. Проте дефіцит електроенергії залишається, тому графіки відключень зберігаються.
Він зазначив, що минулого вівторка енергетики мали запас матеріалів, обладнання, тому одразу після відбою тривоги зайнялися відновленням та стабілізацією енергосистеми. У суботу вдалося повернутися до планових відключень. Проте дефіцит електроенергії залишається, тому графіки відключень зберігаються.
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