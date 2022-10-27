Російські терористи використовують проти України найбільш дальні ракети

20:22 27 жовтня Київ, Україна

Повітряно-космічні сили росії застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.



Про це у четвер, 27 жовтня, повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони росії.



У повідомленні йдеться, що російські окупанти у своєму пропагандистському ролику показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31.



Зокрема, на кадрах відео можна побачити, що на точках підвіски під фюзеляжем літака можна побачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.