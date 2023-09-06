Російські спецслужби шукають агентів для роботи проти Польщі

Російські спецслужби шукають кандидатів, готових працювати з рф проти Варшави. Основною метою є виявлення стратегічних об'єктів на території Польщі, включаючи військові об'єкти, розташовані в її межах.
Учора Польське радіо повідомило про це, посилаючись на польські спецслужби.
Співробітником відомства, яке координує роботу спецслужб Польщі, Станіславом Жаріном, було зафіксовано, що кандидатів вербують як з росії, так і з білорусі. Особливий інтерес розвідки росії викликають важливі об'єкти, зокрема військові частини, залізничні магістралі та аеропорти.
Учора Польське радіо повідомило про це, посилаючись на польські спецслужби.
Співробітником відомства, яке координує роботу спецслужб Польщі, Станіславом Жаріном, було зафіксовано, що кандидатів вербують як з росії, так і з білорусі. Особливий інтерес розвідки росії викликають важливі об'єкти, зокрема військові частини, залізничні магістралі та аеропорти.
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