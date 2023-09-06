Російські спецслужби шукають агентів для роботи проти Польщі

08:16 30 серпня Київ, Україна

Російські спецслужби шукають кандидатів, готових працювати з рф проти Варшави. Основною метою є виявлення стратегічних об'єктів на території Польщі, включаючи військові об'єкти, розташовані в її межах.

Учора Польське радіо повідомило про це, посилаючись на польські спецслужби.

Співробітником відомства, яке координує роботу спецслужб Польщі, Станіславом Жаріном, було зафіксовано, що кандидатів вербують як з росії, так і з білорусі. Особливий інтерес розвідки росії викликають важливі об'єкти, зокрема військові частини, залізничні магістралі та аеропорти.
 
"Ми слідкуємо за постійними спробами залучити людей, які готові співпрацювати з російською розвідкою проти Польщі. Ми розуміємо, що це постійний елемент загрози, з яким наша держава зіткнеться протягом найближчих місяців і навіть років", - заявив Жарін.