Російські спецслужби шукають агентів для роботи проти Польщі

08:16 30 серпня Київ, Україна

Російські спецслужби шукають кандидатів, готових працювати з рф проти Варшави. Основною метою є виявлення стратегічних об'єктів на території Польщі, включаючи військові об'єкти, розташовані в її межах.



Учора Польське радіо повідомило про це, посилаючись на польські спецслужби.



Співробітником відомства, яке координує роботу спецслужб Польщі, Станіславом Жаріном, було зафіксовано, що кандидатів вербують як з росії, так і з білорусі. Особливий інтерес розвідки росії викликають важливі об'єкти, зокрема військові частини, залізничні магістралі та аеропорти.