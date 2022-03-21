Російські спецназівці не можуть повірити у власні втрати

11:09 20 березня Київ, Україна

Росіяни зазнають нищівних втрат у війні проти України. За один день у Володимирі поховали все керівництво спецзагону.


Повідомляє у телеграмі Сергій Стерненко.

Журналіст Ілля Косигін звернув увагу, як він зазначив, на "масштаб пі***". Він зазначив, що поховали 4 підполковників-спецназівців.

Косигін задумався, а скільки ж тоді молодших офіцерів загинуло.
"У нас лише за 30 років існування володимирського СОБР взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали його керівництво, – додав журналіст.
Зазначимо, що наші захисники вже ліквідували близько 15 тисяч орків. Ці цифри тільки зростатимуть.