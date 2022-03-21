Російські спецназівці не можуть повірити у власні втрати

Росіяни зазнають нищівних втрат у війні проти України. За один день у Володимирі поховали все керівництво спецзагону.
Повідомляє у телеграмі Сергій Стерненко.
Журналіст Ілля Косигін звернув увагу, як він зазначив, на "масштаб пі***". Він зазначив, що поховали 4 підполковників-спецназівців.
Косигін задумався, а скільки ж тоді молодших офіцерів загинуло.
Зазначимо, що наші захисники вже ліквідували близько 15 тисяч орків. Ці цифри тільки зростатимуть.
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