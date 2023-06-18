Російські ЗМІ розповсюджують фейки в Мелітополі для ЗСУ - Федоров

У зв'язку з просуванням Збройних Сил України (ЗСУ) на Запорізькому напрямку, російські пропагандистські ЗМІ активно розповсюджують фейкову інформацію з метою викликати розпач серед мешканців Мелітополя.
Іван Федоров, міський голова Мелітополя, повідомив про це у своєму зверненні.
Він наголосив, що ЗСУ просуваються вперед, звільняючи кілька населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях протягом останніх тижнів.. Проте, з наближенням до деокупації, пропаганда, що розноситься ворогом через свої пропагандистські ЗМІ, стає дедалі агресивнішою.
Федоров зазначив, що головними фейками є заяви про те, що контрнаступ ВСУ зупинився, що українська армія зазнала величезних втрат, а також твердження про те, що після звільнення населених пунктів ВСУ знущатимуться з мешканців, вважаючи їх зрадниками.
Він наголосив, що пропаганда є єдиною зброєю, яка залишилася у ворога, і запевнив, що Україна має намір звільнити всі окуповані території та захистити людей від загарбників.
Іван Федоров, міський голова Мелітополя, повідомив про це у своєму зверненні.
Він наголосив, що ЗСУ просуваються вперед, звільняючи кілька населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях протягом останніх тижнів.. Проте, з наближенням до деокупації, пропаганда, що розноситься ворогом через свої пропагандистські ЗМІ, стає дедалі агресивнішою.
Федоров зазначив, що головними фейками є заяви про те, що контрнаступ ВСУ зупинився, що українська армія зазнала величезних втрат, а також твердження про те, що після звільнення населених пунктів ВСУ знущатимуться з мешканців, вважаючи їх зрадниками.
Він наголосив, що пропаганда є єдиною зброєю, яка залишилася у ворога, і запевнив, що Україна має намір звільнити всі окуповані території та захистити людей від загарбників.
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