Російські "шахеди" вдарили по території Румунії - МЗС

11:49 04 вересня Київ, Україна

Як повідомив сьогодні, 4 вересня, представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, у ніч на понеділок, коли росія масовано атакувала південні порти Одеської області дронами-камікадзе Shahed-136/131, деякі з них упали та вибухнули на території сусідньої Румунії. Про це він повідомив у Facebook.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», – написав Ніколенко.

У зв'язку з цим Україна звернулася до країн-партнерів щодо постачання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойової авіації.

"Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, яка посилить захист інфраструктури України, а також суміжних держав", – додав представник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні вночі росія атакувала дронами Shahed-136/131 південь та схід України. Усього було випущено 32 дрони. Сили ППО збили 23 безпілотники. Було зафіксовано влучення в Ізмаїльському та Дніпровському районах.