Російські ракети знищили сонячну електростанцію у Мерефі під Харковом

10:18 29 травня Київ, Україна

Під час російського ракетного обстрілу Мерефи у Харківській області було знищено сонячну електростанцію. Про це повідомляє Суспільне. Вінниця.

На місці ударів утворилися вирви у шість метрів у глибину та 11 метрів діаметром.

Електропідстанцію із сонячними батареями збудували на колишньому звалищі в кредит.

"Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі було два прильоти, ракети Іскандер із боку Білгорода. Станцію будували у кредит. Раніше тут було міське звалище. Ми викупили його і самі собою очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас 1,5 роки пропрацювала. Не встигли нічого заробити, все знищено", - розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський.

За його словами, станція повністю вийшла з ладу.

"Почасти залишилися якісь панелі, якісь трансформатори, але станція переважно знищена. На поновлення піде велика сума грошей", - сказав керуючий.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області звільнено 24 населені пункти.