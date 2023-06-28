Російські пропагандисти розповсюджують фейки про події на Харківщині - ОВА

На тлі подій з ПВК "Вагнер", російські пропагандисти почали активно розповсюджувати фейкову інформацію про захоплення міста Вовчанськ у Чугуївському районі та бойові дії у селі Руська Лозова у Харківському районі. Однак, насправді ситуація в області повністю під контролем Збройних сил України.
Про це заявив Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.
Про це заявив Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.
Синєгубов зазначив, що ситуація на передовій області залишається повністю контрольованою Збройними силами України.
Фейкова інформація про бої за Вовчанськ та його захоплення, а також про бойові дії в Руській Лозовій була запущена російськими пропагандистами 27 червня. У своїх заявах вони стверджували, що "колони ПВК "Вагнер", які прямували до москви, повернулися і перетнули кордон з Харківською областю", а також повідомляли про "захоплення Вовчанська" та "бойові дії в Руській Лозовій".
У їхніх повідомленнях також згадувалося "масштабне перекидання військ перед носом у ворога" та твердження про те, що "Захід ніколи не зможе зрозуміти росію-матінку". Однак усі ці заяви не відповідають дійсності та є чистою пропагандою.
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