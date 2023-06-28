Російські пропагандисти розповсюджують фейки про події на Харківщині - ОВА

17:55 28 червня Київ, Україна





Про це заявив Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. На тлі подій з ПВК "Вагнер", російські пропагандисти почали активно розповсюджувати фейкову інформацію про захоплення міста Вовчанськ у Чугуївському районі та бойові дії у селі Руська Лозова у Харківському районі. Однак, насправді ситуація в області повністю під контролем Збройних сил України.Про це заявив Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.

"Ворог періодично намагається дестабілізувати ситуацію на території Харківщини, яка була звільнена від окупації, шляхом поширення фейкової інформації про захоплення різних населених пунктів. Я хочу наголосити, що ці повідомлення є хибними... Необхідно довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наразі під тимчасовою окупацією перебувають 29 населених пунктів Харківщини, але немає жодного просування ворога на території Харківської області", - наголосив начальник ОВА.

Синєгубов зазначив, що ситуація на передовій області залишається повністю контрольованою Збройними силами України.

"Наші захисники міцно утримують свої позиції і не відступають ні на крок. Ворог не припиняє своїх спроб захопити Харківщину та продовжує випробовувати нашу оборону, використовуючи диверсійні та розвідувальні групи. Однак усі його спроби покращити своє тактичне становище стикаються з рішучим опором ЗСУ та не призводять до успіху. Ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в техніці", - наголосив керівник області.

Фейкова інформація про бої за Вовчанськ та його захоплення, а також про бойові дії в Руській Лозовій була запущена російськими пропагандистами 27 червня. У своїх заявах вони стверджували, що "колони ПВК "Вагнер", які прямували до москви, повернулися і перетнули кордон з Харківською областю", а також повідомляли про "захоплення Вовчанська" та "бойові дії в Руській Лозовій".

У їхніх повідомленнях також згадувалося "масштабне перекидання військ перед носом у ворога" та твердження про те, що "Захід ніколи не зможе зрозуміти росію-матінку". Однак усі ці заяви не відповідають дійсності та є чистою пропагандою.