19:05 23 листопада Київ, Україна

Пропагандистське видання Russia Today поширює результати опитування, згідно з яким вірмени нібито підтримують Росію, це не що інше, як чергова спроба спецслужб РФ придушити антиросійські настрої у Вірменії.



Про це заявив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс.



«Опитування - це одна з форм дезінформації та маніпулювання громадською думкою, яка була розроблена і залучена ще КДБ в радянські часи. Це технологія, що впливає як на свідомість, так і на підсвідомість окремої особистості - людині властиво займати позицію більшості. Це те, що роблять російські спецслужби і російська пропаганда у Вірменії сьогодні - недавнє опитування Russia Today, за результатами якого нібито більш ніж 83% вірмен підтримують Росію, яскравий тому приклад.



Росія намагається вплинути на громадську думку після того, що сталося в Нагірному Карабаху. Ми можемо припустити, що вірменська громада невдоволена діями Росії, яка завжди вважалася гарантом безпеки Вірменії, і антиросійські настрої повинні бути на підйомі. Російські пропагандисти намагаються вплинути на свідомість вірмен, перевертаючи картинку, видаючи бажане за дійсне. Російські канали дезінформації мають великий вплив у Вірменії і дана спеціальна операція спрямована суто на внутрішню аудиторію у Вірменії», - заявив аналітик.



Раніше російський пропагандистський державний канал Russia Today опублікував результати опитування, згідно з яким 83,8% громадян Вірменії нібито добре ставляться до Російської Федерації і тільки 9,4% нібито висловили протилежну точку зору.