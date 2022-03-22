Російські "визволителі" обстріляли п'ять виправних установ. Фото

06:32 22 березня Київ, Україна

Війна не оминула тюремну систему України. У зоні ведення бойових дій знаходяться 33 тюремні установи. Хоча кілька таких об'єктів було законсервовано ще до початку вторгнення в Україну, більшість із них – це працюючі установи, які щодня стикаються з викликами воєнного часу.



Як повідомляє Міністерство юстиції України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від обстрілу постраждали 5 установ. Зокрема, пошкодження за результатами влучення зі зброї завдано Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та Харківщині. На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах, за даними ДКВС, одна людина отримала легкі тілесні ушкодження.



При тимчасовій окупації окремих міст чи районів у містах установи виконання покарань також були захоплені агресором. Сьогодні втрачено зв'язок із Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та Приазовською виправними колоніями.



В установах, що знаходяться в епіцентрі бойових дій, адміністрація стикається з гострими питаннями постачання питної води, тепло- та енергопостачання, піднімається телефонний та інтернет-зв'язок, в установах південного регіону виникають проблеми з мобільним зв'язком українських операторів;



В установах у зонах бойових дій є складнощі з доставкою продуктів харчування та медикаментів безпосередньо до установ, деякі постачальники опалювальних ресурсів (вугілля та дров) не виконують своїх зобов'язань.