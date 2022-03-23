Російські олігархи страждають від санкцій і хочуть зупинити Путіна - розвідка

14:44 23 березня Київ, Україна

У Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича. Під час зустрічі Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.



Також говорилося, що представники російського великого бізнесу зараз шукають шляхи впливу на диктатора або його близьке оточення з силового блоку.



Це ускладнюється тим, що путін знаходиться у жорсткій ізоляції і практично нікого до себе не підпускає. Насамперед олігархів, яких він вважає ненадійними. Втім, великий російський бізнес уже готовий до радикальних кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення путіна.

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