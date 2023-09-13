Російські окупанти привозять "волонтерів" на ТОТ для зафарбовування української символіки

12:03 13 вересня Київ, Україна

Російські загарбники привозять на тимчасово окуповані українські території своїх "волонтерів", які займаються зафарбовуванням графіті із символікою активістів із громадського руху опору окупації, відомого як "Жовта стрічка".



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Згідно з інформацією з центру, активісти з руху "Жовта стрічка" успішно прикрашають тимчасово окуповані міста українською символікою, проте росіяни змушують привезених "волонтерів" виконувати роботу із замальовування українських символів та графіті.



Представники Центру національного опору наголошують, що ці зусилля марні, оскільки "росіяни лише тимчасові окупанти на нашій землі, а привезені "волонтери" повернуться додому, тоді як українці продовжать жити і залишатися на своїй землі".