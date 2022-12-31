Російські окупанти викрали 30 мерів українських міст - Кличко

З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська викрали 30 мерів українських міст. Частину з них досі не знайшли. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Spiegel.
Так, за словами Кличка, семеро керівників міст досі вважаються зниклими безвісти.
Він зазначив, що уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам, чи залишати їм своє місто у разі потенційної окупації, чи ні. Українцям довелося самим ухвалювати таке рішення.
Нагадаємо, що окупанти викрали та вивезли кількох голів громад Херсонської області.
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