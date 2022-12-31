Російські окупанти викрали 30 мерів українських міст - Кличко

11:49 31 грудня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська викрали 30 мерів українських міст. Частину з них досі не знайшли. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Spiegel.

Так, за словами Кличка, семеро керівників міст досі вважаються зниклими безвісти.

"Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів та різними методами примушувати їх до співпраці", - сказав Кличко.

Він зазначив, що уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам, чи залишати їм своє місто у разі потенційної окупації, чи ні. Українцям довелося самим ухвалювати таке рішення.

"Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник... Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: чи залишитися чи евакуюватися?", - сказав Кличко, додавши, що чіткої відповіді на це не було.

Нагадаємо, що окупанти викрали та вивезли кількох голів громад Херсонської області.