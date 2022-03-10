Російські окупанти планують підірвати склади аміаку у Золочеві та звинуватити у цьому ЗСУ

16:00 10 березень Київ, Україна

Росія може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї в Україні. На такі висновки наштовхують постійні пропагандистські меседжі, що "українські націоналісти ввезли 80 тонн аміаку" та будівництво міфічних біолабораторій.

Увечері 9 березня офіційний представник міністерства оборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив російським журналістам, що "Збройні сили України готують у країні провокації з використанням отруйних речовин для звинувачення Росії у нібито застосуванні хімічної зброї".

За його словами, "українські націоналісти доставили близько 80 тонн аміаку в населений пункт Золочів, що знаходиться на північний захід від Харкова".. І нібито за словами мешканців, що покинули місто, "бойовики" навчають їх, як правильно діяти при хімічній атаці.

Подібні заяви окупантів дають вагомі причини для занепокоєння щодо можливого застосування Росією неконвенційної зброї, що відображає досвід застосування хімічної зброї під час громадянської війни в Сирії.

Якщо Росія реалізує цей жахливий план, від вибухів і впливу аміаку безпосередньо постраждають люди і тварини в радіусі десятків кілометрів від місця вибуху.. Проте викинутий в атмосферу аміак може з хмарами переміщатися на великі відстані та випадати кислотними дощами, що ушкоджують будівлі, а також залежно від концентрації можуть завдати шкоди аж до знищення як фауні, так і сільгоспугіддям та лісам. Причому випасти вони можуть не лише в Україні, а й рознесуться «куди вітер подме».