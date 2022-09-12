Російські окупанти перенесли терміни "референдуму" у Луганській області - Гайдай

11:21 12 вересня Київ, Україна

Російські військові та колаборанти швидко залишають Луганщину. При цьому дату так званого референдуму вони перенесли на невизначений термін.





Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“На Луганщині російські військові з сім'ями залишили Сватове, залишилися лише військовослужбовці так званої “народної міліції” серед місцевих жителів. Окупаційна влада підтверджує інформацію про переміщення військових та колаборантів углиб Луганщини. Більше того, частина їде транзитом на територію росії”, – написав Гайдай.

Він додав, що при цьому заходи щодо евакуації противником не організовані – кожен евакуюється самостійно.



Також, за словами Гайдая, окупанти перенесли свій фейковий "референдум" із 11 вересня на невизначений термін.