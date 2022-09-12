Російські окупанти перенесли терміни "референдуму" у Луганській області - Гайдай

Російські військові та колаборанти швидко залишають Луганщину. При цьому дату так званого референдуму вони перенесли на невизначений термін.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він додав, що при цьому заходи щодо евакуації противником не організовані – кожен евакуюється самостійно.
Також, за словами Гайдая, окупанти перенесли свій фейковий "референдум" із 11 вересня на невизначений термін.
Також, за словами Гайдая, окупанти перенесли свій фейковий "референдум" із 11 вересня на невизначений термін.
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