Російські окупанти не мають повного контролю над Херсоном - Пентагон

20:45 25 березня Київ, Україна





Це суперечить заяві, опублікованій у п'ятницю начальником Головного оперативного управління Генштабу збройних сил Росії генерал-майором Сергієм Рудським, який заявив, що Херсонська область перебуває під повним контролем.



Будь-який український успіх у поверненні Херсона стане величезним ударом по військових зусиллях Путіна, і Росії буде важче реалізувати будь-які плани щодо встановлення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники міністерства оборони.. За словами представника Пентагону, втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які ведуть бої у сусідньому Миколаєві.



Ще однією ознакою тупикової ситуації для військ Путіна в Україні є те, що російські солдати зайняли «оборонні позиції» поблизу Києва. За словами урядовця, вони також відмовилися від спроб захопити його із землі. Російські сили більше не мають повного контролю над Херсоном , першим великим українським містом, яке військам президента Володимира Путіна вдалося захопити під час його вторгнення, заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону Це суперечить заяві, опублікованій у п'ятницю начальником Головного оперативного управління Генштабу збройних сил Росії генерал-майором Сергієм Рудським, який заявив, що Херсонська область перебуває під повним контролем.Будь-який український успіх у поверненні Херсона стане величезним ударом по військових зусиллях Путіна, і Росії буде важче реалізувати будь-які плани щодо встановлення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники міністерства оборони.. За словами представника Пентагону, втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які ведуть бої у сусідньому Миколаєві.Ще однією ознакою тупикової ситуації для військ Путіна в Україні є те, що російські солдати зайняли «оборонні позиції» поблизу Києва. За словами урядовця, вони також відмовилися від спроб захопити його із землі.

"Вони не виявляють жодних ознак того, що можуть рухатися на Київ із землі", - сказав чиновник.. Він додав, що офіційні особи США вважають, що Росія «віддає пріоритет» боротьбі на сході України, де сепаратисти, що підтримуються Росією, борються з українськими військами з 2014 року.

Коментарі чиновника перегукуються із коментарями генерала Рудського, який сказав, що російські сили тепер зосередяться на Донбасі. На запитання, чи заява генерала Рудського є зміною стратегії Росії, представник Пентагону відповів: «Очевидно, що вони переоцінили свої можливості захопити Київ і переоцінили свої можливості захопити будь-який населений пункт». Він додав, що «було б слушно сказати, що вони зіткнулися з власними помилками розвідки».





