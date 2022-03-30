Російські окупанти насильно вивезли пацієнтів та персонал маріупольського пологового будинку

11:36 30 березня Київ, Україна

З пологового будинку №2 у Лівобережному районі Маріуполя насильно вивезли понад 70 людей. Серед евакуйованих як пацієнти, так і медперсонал.



Про це повідомила Маріупольська міська рада.



Загалом уже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію росії.



"У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, і відправляють у так звані "фільтраційні табори". Після чого перенаправляються до віддалених міст росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими", - йдеться у повідомленні міськради.



"Це порівняно з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію росії. Ми створюємо базу депортованих мешканців міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було близько 600 маріупольців.