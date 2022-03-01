Російські окупанти маскують свою та використовують українську символіку

В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины
Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.
Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права.
Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.
Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права.
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