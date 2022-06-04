Російські окупанти бояться жителів Херсонщини - ОК Південь

08:43 04 червня Київ, Україна

Про стійкість і хоробрість херсонців відомо не лише в Україні. Під ногами окупаційних влад Херсонщини горить земля. Російські окупанти побоюються того опору, що наростає серед місцевого населення Херсонської області. Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь, оприлюдненому за підсумками 100-го дня війни у ніч на суботу, 4 червня.

"Місцеві жителі продовжують чинити опір. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи та "послання" для окупантів, розповсюджуються листівки", - зазначено у повідомленні.

У зв'язку з цим керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, у бронежилетах, у броньованих машинах. Крім того, в район Херсона загарбники підтягнули близько чотирьох самохідних знарядь великої потужності типу Півонія.

Про спротив жителів Херсонщини розповів і голова Мінцифри Михайло Федоров, який показав листівки з погрозами на адресу окупантів та назвав херсонців "незламними людьми".

Як повідомлялося, влада Росії поки не бачить можливості провести "референдуми" у "ЛНР", "ДНР", а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

А тим часом партизани біля Мелітополя підірвали бронепоїзд окупантів.