Російська окупаційна влада продовжує релігійні утиски жителів Криму

20:14 13 травень Київ, Україна

Держдепартамент США оприлюднив Доповідь про свободу віросповідання в світі. Згідно з документом, влада РФ в окупованому Криму продовжує утиск релігійних громад.

«Російська влада в окупованому Криму продовжує переслідувати і залякувати релігійні конгрегації меншин, зокрема, мусульман - кримських татар, Свідків Єгови, членів Православної церкви України і духовенства», - йдеться в звіті.

Станом на жовтень минулого року 69 жителів Криму залишалися за ґратами через причетність до мусульманської політичної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але є законною в багатьох країнах, в тому числі в Україні. Крім того, ув’язнення за свою віру відбували двоє Свідків Єгови, йдеться в документі.

«Російська окупаційна влада продовжувала садити мусульман - кримських татар, особливо якщо підозрювали їх у причетності до «Хізб ут-Тахрір». У вересні російський військовий суд засудив сімох мусульман - кримських татар, заарештованих в 2017 і 2018 роках, до відбування покарання в колонії суворого режиму», - вказали в Держдепартаменті.

Крім того, тиску з боку окупаційної влади піддаються представники Української греко-католицької церкви та інших конфесій.



Багато релігійних громад по суті витіснені з окупованого півострова шляхом введення нових вимог реєстрації. Тільки Українська православна церква Московського патріархату була звільнена від цих вимог, підкреслюється в доповіді.

«Російський уряд повідомив, що в Криму (в тому числі в Севастополі) зареєстровані 907 релігійних громад... що більш ніж на тисячу менше, ніж існувало до окупації в 2014 році», - наголошується в документі.

Державний департамент щорічно публікує Доповідь про свободу віросповідання у всіх країнах світу, яку складає на підставі закону США про міжнародну свободу віросповідання від 1998 року.



Документ детально описує стан свободи віросповідання майже в 200 країнах і територіях.