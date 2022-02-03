Російська окупаційна влада продовжує релігійні утиски жителів Криму

Держдепартамент США оприлюднив Доповідь про свободу віросповідання в світі. Згідно з документом, влада РФ в окупованому Криму продовжує утиск релігійних громад.
Станом на жовтень минулого року 69 жителів Криму залишалися за ґратами через причетність до мусульманської політичної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але є законною в багатьох країнах, в тому числі в Україні. Крім того, ув’язнення за свою віру відбували двоє Свідків Єгови, йдеться в документі.
Крім того, тиску з боку окупаційної влади піддаються представники Української греко-католицької церкви та інших конфесій.
Багато релігійних громад по суті витіснені з окупованого півострова шляхом введення нових вимог реєстрації. Тільки Українська православна церква Московського патріархату була звільнена від цих вимог, підкреслюється в доповіді.
Державний департамент щорічно публікує Доповідь про свободу віросповідання у всіх країнах світу, яку складає на підставі закону США про міжнародну свободу віросповідання від 1998 року.
Документ детально описує стан свободи віросповідання майже в 200 країнах і територіях.
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