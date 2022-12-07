Російські обстріли пошкодили 350 об'єктів Нафтогазу

15:34 07 грудня Київ, Україна





Про це повідомив голова правління



За його словами, з початку російського вторгнення енергетична інфраструктура зазнає масштабних руйнувань. Найбільше – на територіях, де продовжуються бойові дії. Внаслідок ракетних ударів російських військ по Україні пошкоджено 350 газових об'єктів.Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.За його словами, з початку російського вторгнення енергетична інфраструктура зазнає масштабних руйнувань. Найбільше – на територіях, де продовжуються бойові дії.

"Постраждала також газодобувна інфраструктура Нафтогазу - ворожі ракети влучили і в неї. З початку російської агресії пошкоджено понад 350 об'єктів підприємств групи "Нафтогаз". Це об'єкти газової та нафтової інфраструктури. Крім того, пошкоджено понад 450 км газопроводів", – розповів Чернишов.

Він зазначив, що це не перші обстріли газодобувної інфраструктури. До цього росіяни вже знищили десятки об'єктів на раніше окупованих територіях у Харківській області та активно обстрілювали прилеглі до неї території.