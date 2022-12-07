Російські обстріли пошкодили 350 об'єктів Нафтогазу

Внаслідок ракетних ударів російських військ по Україні пошкоджено 350 газових об'єктів.
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.
За його словами, з початку російського вторгнення енергетична інфраструктура зазнає масштабних руйнувань. Найбільше – на територіях, де продовжуються бойові дії.
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.
За його словами, з початку російського вторгнення енергетична інфраструктура зазнає масштабних руйнувань. Найбільше – на територіях, де продовжуються бойові дії.
Він зазначив, що це не перші обстріли газодобувної інфраструктури. До цього росіяни вже знищили десятки об'єктів на раніше окупованих територіях у Харківській області та активно обстрілювали прилеглі до неї території.
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