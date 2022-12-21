Російські найманці можуть зімітувати обстріл білорусі з боку України - ЦНС

Російські найманці ПВК "Ліга" прибули на північний кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл білорусі з боку ЗСУ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією Опору, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) та прибули до району села Крупійки у Лоївському районі Гомельської області. У розпорядженні груп знаходиться легкоброньована техніка та тентовані вантажні автомобілі. Групи посилено інженерними підрозділами.
Водночас як зазначає Опір, білорусь запровадила тимчасове обмеження на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району.
У ЦНС вважають, що одним із сценаріїв провокації є обстріл території білорусі нібито Збройними силами України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією Опору, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) та прибули до району села Крупійки у Лоївському районі Гомельської області. У розпорядженні груп знаходиться легкоброньована техніка та тентовані вантажні автомобілі. Групи посилено інженерними підрозділами.
Водночас як зазначає Опір, білорусь запровадила тимчасове обмеження на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району.
У ЦНС вважають, що одним із сценаріїв провокації є обстріл території білорусі нібито Збройними силами України.
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