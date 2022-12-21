Російські найманці можуть зімітувати обстріл білорусі з боку України - ЦНС

15:59 21 грудня Київ, Україна

Російські найманці ПВК "Ліга" прибули на північний кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл білорусі з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Опору, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) та прибули до району села Крупійки у Лоївському районі Гомельської області. У розпорядженні груп знаходиться легкоброньована техніка та тентовані вантажні автомобілі. Групи посилено інженерними підрозділами.

Водночас як зазначає Опір, білорусь запровадила тимчасове обмеження на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району.

У ЦНС вважають, що одним із сценаріїв провокації є обстріл території білорусі нібито Збройними силами України.
 
"Йдеться саме про тих найманців, які прибули до білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувалися найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області. Зауважимо, що" ГардСервіс" - не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством у білорусі та створене спеціальним указом (самопроголошеного президента – ред.) олександра лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", - йдеться у повідомленні.