Російські найманці можуть зімітувати обстріл білорусі з боку України - ЦНС

15:59 21 грудня Київ, Україна

Російські найманці ПВК "Ліга" прибули на північний кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл білорусі з боку ЗСУ.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



За інформацією Опору, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) та прибули до району села Крупійки у Лоївському районі Гомельської області. У розпорядженні груп знаходиться легкоброньована техніка та тентовані вантажні автомобілі. Групи посилено інженерними підрозділами.



Водночас як зазначає Опір, білорусь запровадила тимчасове обмеження на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району.



У ЦНС вважають, що одним із сценаріїв провокації є обстріл території білорусі нібито Збройними силами України.