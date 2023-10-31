Російські "табори перевиховання": українських дітей намагаються перетворити на ворогів України

07:01 31 жовтня Київ, Україна

У 2023 році росія наростила потужності та створила цілу систему так званих "таборів перевиховання", які мають на меті перетворити вивезених українських дітей на ворогів України. Також росіяни відправляють дітей із України до військових таборів.



Про це йшлося під час засідання круглого столу "Депортовані українці у так званих "пунктах тимчасових розміщень" - місце знаходження чи нові табори?"



Регіональним центром прав людини у 2023 році зафіксовано 87 випадків переміщення щонайменше 8 330 українських дітей до так званих «таборів перевиховання». Ці табори розташовані в 30 суб'єктах росії, а також на території окупованого Кримського півострова і білорусі.



Йдеться про щонайменше 46 інституцій на території росії, 7 інституцій на території окупованого Кримського півострова, щонайменше 8 на території білорусі. Усі вони явно позиціонуються як рекреаційні, реабілітаційні установи.



Всі ці програми можна поділити на кілька категорій. Одні з них спрямовані на те, що росіяни називають патріотичним вихованням. Це все відбувається в рамках чіткої програми федерального військово-патріотичного виховання, що фінансується коштом федерального бюджету. А також деякі з цих програм окремо фінансуються президентом росії путіним. Для цього він має два окремі фонди. Один називається фонд президентських грантів, інший – фонд президентських культурних ініціатив.

Обидва фонди фінансують те, що спрямовано на політичну індоктринацію українських дітей. Є висновки комітету ООН з прав дитини про те, що політична індоктринація, перевиховання, русифікація у нашому випадку є порушенням права дитини на освіту та порушенням права дитини на збереження її ідентичності.



Ще один спосіб, щоб вивозити та перевиховувати українських дітей, а в цьому випадку йдеться також і про мілітаризацію, це військові табори.

Де-не-де це сірі казарми та наметові містечка, де українські діти, починаючи з 8 років, ходять зі зброєю, вчаться стріляти, віддають честь російським командирам.



Так, в одному з таких таборів, який також функціонує за широкої підтримки російської православної церкви (РПЦ), українських дітей ведуть зі зброєю і змушують надалі обирати собі кар'єру у військовій сфері росії. Це все має ознаки іншого міжнародного військового злочину, а саме мілітаризації, примусової служби у збройних силах іншої держави.

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, що у росії щодо вивезених з України дітей діє окрема методика: розповідати, що батьки їх покинули, розділяти з друзями кожні два місяці, казати, що вони ніколи не повернуться додому.

"Всі діти, яких нам зараз вдалося повернути, усі говорять про те, що їм розповідали про їхні сім'ї. У всіх був однаковий термін - через 4 тижні починалися розмови про те, що батьки вас покинули, ви не повернетеся додому. Це була методика, там прописано все, терміни, що потрібно обов'язково з дитиною наодинці говорити, що потрібно кожні 2 місяці їх розділяти, щоб вони не мали відчуття єдності, щоб вони не згуртовувалися. Це наймасовіший сценарій викрадення дітей сьогодні", - сказала Герасимчук.

За її словами, росіяни здійснюють відбір дітей. Для цього вони влаштовують примусовий медичний огляд на окупованій території та відбирають дітей.

"У здорової дитини раптом з'являється діагноз, який потребує лікування або реабілітації на території росії. Тому ми бачимо, що так, однозначно, вони готують українських дітей до російської армії", - сказала Герасимчук.

Вона додала, що діти проходять таку ж фільтраційну процедуру, як і дорослі. Їх також під час перевірки змушують роздягатися, змушують віддавати особисті речі, телефони, не відповідають на жодне запитання.