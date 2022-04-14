Російські контрактники відмовляються повторно йти у бій проти України

18:34 14 квітня Київ, Україна

Від 20 до 40% контрактників, які повоювали в Україні та були виведені до Росії, відмовляються повторно йти у бій.



Такі дані навів засновник російської розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

“Відмовники дедалі більше стають системним явищем. Вони є практично у кожному об'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з української території та готують до повторного закидання, відмовляються йти у бій”, - сказав Руслан Левієв.



За його даними, жодного відмовника в Росії на даний момент не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності. За його словами, "дезертирством" вважається лише втеча з поля бою або колаборація із противником.



Відмова від повторної участі у "спецоперації" - це невиконання наказу, негативні наслідки якого ще треба довести, що зобов'язати відмовнику статтю КК.