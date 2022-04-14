Російські контрактники відмовляються повторно йти у бій проти України

Від 20 до 40% контрактників, які повоювали в Україні та були виведені до Росії, відмовляються повторно йти у бій.
Такі дані навів засновник російської розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.
Такі дані навів засновник російської розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.
“Відмовники дедалі більше стають системним явищем. Вони є практично у кожному об'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з української території та готують до повторного закидання, відмовляються йти у бій”, - сказав Руслан Левієв.
За його даними, жодного відмовника в Росії на даний момент не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності. За його словами, "дезертирством" вважається лише втеча з поля бою або колаборація із противником.
Відмова від повторної участі у "спецоперації" - це невиконання наказу, негативні наслідки якого ще треба довести, що зобов'язати відмовнику статтю КК.
За його даними, жодного відмовника в Росії на даний момент не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності. За його словами, "дезертирством" вважається лише втеча з поля бою або колаборація із противником.
Відмова від повторної участі у "спецоперації" - це невиконання наказу, негативні наслідки якого ще треба довести, що зобов'язати відмовнику статтю КК.
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