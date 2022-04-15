Російські контрактники масово відмовляються йти на вирішальну битву за український Донбас

12:42 15 квітня Київ, Україна

Після невдачі на Київському напрямку російське керівництво має намір ощасливити свій електорат яскравою перемогою на Донбасі. За даними американської розвідки, військовим наказали досягти результату до 9 травня. Міноборони рф довелося відвести війська від Києва, щоб відновити сили та перегрупуватися для вирішального удару на сході України.



Однак наявних зараз військ може бути недостатньо. За інформацією Пентагону, росія вже втратила 20% бойової сили, зібраної до початку вторгнення. І тепер москва має намір діяти напевно.



Так, видання The Times стверджує, що президент рф володимир путін наказав стягнути на Донбас уп'ятеро більше сил, ніж у всій Україні.



Супутникові знімки Maxar показують, що росія нарощує військову присутність щонайменше в Білгородській області. Скупчення російської техніки помічені неподалік населених пунктів Солоти та Валуйки на трасі, що веде до кордону з Україною.



Телеканал CNN також повідомляв про колону російської техніки, яка везе морських піхотинців із міста Матвєєв Курган Ростовської області у бік Донбасу.



До цього моменту обидві сторони мали приблизно однакову кількість особового складу в регіоні. Йдеться про 30-40 тисяч людей. Проте ще тисячі російських військових прибудуть сюди після невдалої спроби оточення Києва. Крім того, у військовослужбовців новий командувач, і вони мають вести бої на меншій кількості фронтів. За оцінками Пентагону, зараз на південному сході України знаходяться 65 боєздатних БТГ (батальйонних тактичних груп).



При цьому справи з особовим складом не такі райдужні. За даними дослідницької групи Conflict Intelligence Team, до 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України.



Відмовники стають дедалі системнішим явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України.

Раніше повідомлення про відмови надходили з Псковської області, Краснодарського краю, Хакасії та Південної Осетії.



Відомо, що на Донбасі стоять найбільш загартовані боями підрозділи української армії. Вони боролися із силами ДНР та ЛНР останні вісім років та встигли створити добре укріплені позиції. Крім того, у регіон перекидають підкріплення із Києва. Тому міноборони рф намагається перестрахуватись, щоб не розчарувати путіна.



Однак поповнення частин може зайняти чимало часу. Напередодні російська служба Бі-Бі-Сі повідомила, що в росії масово шукають контрактників для відправки в Україну. Видання вивчило цивільні сайти пошуку роботи HeadHunter та SuperJob та виявило тисячі таких вакансій за місяць. Можливо, москві доведеться притримати коней, щоб знайти охочих взяти участь у ключовій битві.



Засновник CIT Руслан Левієв вважає, що битва за Донбас не розпочнеться, доки росія не візьме Маріуполь. Це необхідно, щоб оточити українські війська. Росія вже стягує війська на північ - до міста Ізюм. Проте, щоб дістатися південного напрямку, до Гуляйполя, спочатку потрібно вивільнити частину військ з Маріуполя, в ідеалі захопивши його повністю. Експерт вважає, що це може тривати від двох днів до двох тижнів.



За даними Інституту з вивчення війни (ISW), російські війська в районі Ізюму намагатимуться просунутися далі на південь, щоб захопити Слов'янськ. Звідти вони можуть перейти на південний схід, щоб оточити українські війська. А у разі падіння Маріуполя звільняться близько 6000 російських солдатів, яких командування зможе відправити на північ для оточення ще одного великого угруповання ЗСУ.



Український військовий експерт Олег Жданов у розмові з The Insider (влада рф вважає «іноагентом») зазначив, що росія не відмовилася від негласного наміру взяти Київ. Він припустив, що армія сфокусує зусилля на Донбасі для прориву оборони та виходу на Дніпро. Після цього російські війська розвиватимуть наступ на Київ (вздовж Дніпра) та Харків (з півдня).



Раніше джерело СNN з американської розвідки заявило, що володимир путін готується до тривалої та затяжної війни за сценарієм двох чеченських кампаній. Залишається сподіватися, що найближчий етап — битва за Донбас — не втопить День Перемоги в річках свіжої крові колись братських народів.