Російські та українські офіційні особи зустрілися у Парижі

Делегації Росії та України зустрілися в середу в Парижі для переговорів, щоб розрядити напруження, що зростає.
Росію репрезентує віце-прем'єр Дмитро Козак, а Україну – радник президента Андрій Єрмак. У переговорах, що розпочалися об 11:00 щодо Грінвіча, також беруть участь дипломатичні радники президента Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Очікується, що кожна сторона проінформує ЗМІ про результати переговорів після її закінчення.
В останні тижні було проведено окремі переговори між Росією та Сполученими Штатами для обговорення вимог безпеки Росії в Європі, зокрема, що Україна ніколи не повинна стати членом очолюваного США військового альянсу НАТО.
Після обговорень минулої п'ятниці в Женеві держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв своєму російському колегі Сергію Лаврову, що Вашингтон дасть письмову відповідь на вимоги Росії, а також висунув ідею зустрічі з президентом.
Переговори в Парижі в середу відбуваються на тлі того, що західні держави продовжують попереджати масштабні економічні санкції у разі нападу Росії на Україну.
Президент США Джо Байден попередив у вівторок про персональні санкції проти Путіна.
США також розробляють плани щодо збільшення постачання газу до Європи, якщо Росія припинить постачання своїми трубопроводами у відповідь на західні санкції.
Білий дім оголосив у вівторок, що 31 січня Байден зустрінеться з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, щоб обговорити, серед іншого, забезпечення стабільності глобальних поставок енергоресурсів.
Росію репрезентує віце-прем'єр Дмитро Козак, а Україну – радник президента Андрій Єрмак. У переговорах, що розпочалися об 11:00 щодо Грінвіча, також беруть участь дипломатичні радники президента Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Очікується, що кожна сторона проінформує ЗМІ про результати переговорів після її закінчення.
В останні тижні було проведено окремі переговори між Росією та Сполученими Штатами для обговорення вимог безпеки Росії в Європі, зокрема, що Україна ніколи не повинна стати членом очолюваного США військового альянсу НАТО.
Після обговорень минулої п'ятниці в Женеві держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв своєму російському колегі Сергію Лаврову, що Вашингтон дасть письмову відповідь на вимоги Росії, а також висунув ідею зустрічі з президентом.
Переговори в Парижі в середу відбуваються на тлі того, що західні держави продовжують попереджати масштабні економічні санкції у разі нападу Росії на Україну.
Президент США Джо Байден попередив у вівторок про персональні санкції проти Путіна.
США також розробляють плани щодо збільшення постачання газу до Європи, якщо Росія припинить постачання своїми трубопроводами у відповідь на західні санкції.
Білий дім оголосив у вівторок, що 31 січня Байден зустрінеться з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, щоб обговорити, серед іншого, забезпечення стабільності глобальних поставок енергоресурсів.
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