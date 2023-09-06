Російські хакери націлилися на українських військових: виявлено фішингові сайти

У Пентагоні було виявлено фішингові сайти, створені російськими хакерами з метою збирати особисті дані українських військових та їхніх сімей, повідомляє "Голос Америки".
За даними двох неназваних чиновників Пентагону, підрозділ російської інформаційної війни створив як мінімум два такі сайти: WarTears.org і ForeignCombatants.ru. Ці сайти видавали себе за платформи підтримки друзів та родичів українських солдатів, які були зниклими безвісти, взятими в полон або загиблими.
Передбачається, що росія використовувала отримані через ці сайти імена, телефони та адреси українців для з'ясування, чи вони, чи члени їхніх сімей проживають на окупованих росією територіях України. Це могло бути зроблено для того, щоб заарештувати родичів, що знаходяться на окупованих територіях, і вигнати їх у росію.
Один з цих сайтів, WarTears.org, повідомив, що має базу даних з інформацією про більш ніж 170 000 українських солдатів.
Колишній полковник ВПС США та досвідчений розвідник Седрік Лейтон висловив стурбованість з приводу виявлених фішингових сайтів, створених російськими хакерами для збирання особистих даних українських військових та їхніх сімей. Лейтон підкреслив, що ця ситуація свідчить про ретельний підхід росії до збору інформації та її готовність використовувати такі вразливі місця.
У вересні минулого року посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила про допити та насильницьку депортацію російською владою від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців. Однак росія відкинула ці звинувачення.
Представник Координаційного штабу поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив, що зазначені сайти фішингу є підробленими. Він також зазначив, що існує безліч аналогічних сайтів, які намагаються зібрати дані про членів сімей українських військових.
За даними двох неназваних чиновників Пентагону, підрозділ російської інформаційної війни створив як мінімум два такі сайти: WarTears.org і ForeignCombatants.ru. Ці сайти видавали себе за платформи підтримки друзів та родичів українських солдатів, які були зниклими безвісти, взятими в полон або загиблими.
Передбачається, що росія використовувала отримані через ці сайти імена, телефони та адреси українців для з'ясування, чи вони, чи члени їхніх сімей проживають на окупованих росією територіях України. Це могло бути зроблено для того, щоб заарештувати родичів, що знаходяться на окупованих територіях, і вигнати їх у росію.
Один з цих сайтів, WarTears.org, повідомив, що має базу даних з інформацією про більш ніж 170 000 українських солдатів.
Колишній полковник ВПС США та досвідчений розвідник Седрік Лейтон висловив стурбованість з приводу виявлених фішингових сайтів, створених російськими хакерами для збирання особистих даних українських військових та їхніх сімей. Лейтон підкреслив, що ця ситуація свідчить про ретельний підхід росії до збору інформації та її готовність використовувати такі вразливі місця.
У вересні минулого року посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила про допити та насильницьку депортацію російською владою від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців. Однак росія відкинула ці звинувачення.
Представник Координаційного штабу поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив, що зазначені сайти фішингу є підробленими. Він також зазначив, що існує безліч аналогічних сайтів, які намагаються зібрати дані про членів сімей українських військових.
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