Російські хакери націлилися на українських військових: виявлено фішингові сайти

"Ці сайти грають на почуттях вразливих родичів і близьких військовослужбовців, які зникли безвісти або були захоплені в полон. Вони використовують невизначеність та надію рідних на те, що їхні близькі живі і утримуються у полоні, щоб отримати їхні персональні дані", - пояснив Яценко.