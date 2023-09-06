Російські диверсанти спробували проникнути в Україну, але безуспішно

11:57 15 серпня Київ, Україна

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у Telegram, що в Північній зоні операцій, у межах Новгород-Сіверської територіальної громади Чернігівської області, українські прикордонники та артилеристи успішно відбили атаку російських диверсантів.

"Наближення до контрольної смуги з різних сторін двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий на посту спостереження. Почався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було завдано вогневого ураження з артилерії", - повідомив Наєв.

Він також повідомив, що до держкордону висунув протидиверсійний резерв із підрозділами аероспостереження.



За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з 5 та 7 бойовиків відповідно.



Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку.