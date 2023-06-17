Російські чиновники закликають повернутися до "визнаних усіма" кордонів Росії

11:28 17 червня Київ, Україна

Група колишніх і справжніх російських чиновників виступила з публічною заявою, в якій закликає повернутися до "визнаних усіма" кордонів Росії.

Згідно з доповіддю Інституту вивчення війни (ISW) від 16 червня, в основу звернення було покладено руйнування Каховського водосховища в Херсонській області. Наголошується, що ця подія викликала серйозні наслідки для екосистеми, економіки та охорони здоров'я регіону на тривалий період.

У листі свою підтримку висловили представники місцевої влади Москви, Санкт-Петербурга, Московської та Ленінградської областей. У ньому наголошується, що дії глави російської федерації володимира путіна після 24 лютого 2022 року призвели до катастрофічних наслідків.
 
Однак конкретні події, на які вони посилаються, не вказані. Також у листі не торкається питання про виведення окупаційних військ з України.

Згідно з аналітиками, не пов'язані з кремлем чиновники використали стурбованість суспільства екологічними та гуманітарними наслідками руйнування ГЕС, щоб висловити свою думку про воєнні дії проти України, не засуджуючи саму війну.
 
"Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для висловлення своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", - пояснили експерти.