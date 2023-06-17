Російські чиновники закликають повернутися до "визнаних усіма" кордонів Росії

11:28 17 червня Київ, Україна

Група колишніх і справжніх російських чиновників виступила з публічною заявою, в якій закликає повернутися до "визнаних усіма" кордонів Росії.



Згідно з доповіддю Інституту вивчення війни (ISW) від 16 червня, в основу звернення було покладено руйнування Каховського водосховища в Херсонській області. Наголошується, що ця подія викликала серйозні наслідки для екосистеми, економіки та охорони здоров'я регіону на тривалий період.



У листі свою підтримку висловили представники місцевої влади Москви, Санкт-Петербурга, Московської та Ленінградської областей. У ньому наголошується, що дії глави російської федерації володимира путіна після 24 лютого 2022 року призвели до катастрофічних наслідків.

Однак конкретні події, на які вони посилаються, не вказані. Також у листі не торкається питання про виведення окупаційних військ з України.



Згідно з аналітиками, не пов'язані з кремлем чиновники використали стурбованість суспільства екологічними та гуманітарними наслідками руйнування ГЕС, щоб висловити свою думку про воєнні дії проти України, не засуджуючи саму війну.