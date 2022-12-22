Російські чиновники зобов'язані їздити на окуповані території - пєсков

Російські чиновники відвідують та відвідуватимуть тимчасово захоплені території Донбасу, незважаючи на ризики, вони, мовляв, зобов'язані туди їздити.
Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, якого цитує пропагандистське видання.
Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, якого цитує пропагандистське видання.
Пєсков зазначив, що перебування в деяких районах ОРДЛО та інших територій (окупованих росією під час повномасштабного вторгнення – ред.), як і раніше, небезпечне і несе великі ризики, у тому числі для життя.
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