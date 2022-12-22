Російські чиновники зобов'язані їздити на окуповані території - пєсков

13:25 22 грудня Київ, Україна

Російські чиновники відвідують та відвідуватимуть тимчасово захоплені території Донбасу, незважаючи на ризики, вони, мовляв, зобов'язані туди їздити.



Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, якого цитує пропагандистське видання.

"Дивіться, є відрядження чиновників. І цілком нормально, чиновники відвідують російські регіони і відвідуватимуть, тим більше такі регіони, які вимагають зараз, у перехідний період, особливої уваги в період їхньої інтеграції, адаптації до всього простору життя нашої великої країни. І чиновники зобов'язані туди їздити у великій кількості", - наголосив він.

Пєсков зазначив, що перебування в деяких районах ОРДЛО та інших територій (окупованих росією під час повномасштабного вторгнення – ред.), як і раніше, небезпечне і несе великі ризики, у тому числі для життя.