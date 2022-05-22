Російські бронемашини Термінатори не вирішать ситуацію на Донбасі

Намагаючись досягти хоч найменшого успіху у війні, Росія перекинула в район Сєвєродонецька єдину роту бойових машин Термінатор для підтримки танків. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому у неділю, 22 травня.

За даними британської розвідки, присутність Термінаторів на Донбасі свідчить про те, що до цієї атаки причетний центральний військовий округ РФ, оскільки він використовує ці машини. Раніше саме це угруповання намагалося прорватися до Києва зі східного напрямку.

"Сєвєродонецьке напрямок залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Однак, маючи на озброєнні максимум десять Термінаторів, вони навряд чи істотно вплинуть на кампанію", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Росія почала розробляти Термінатори після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які використовувалися під час воєн Афганітан і Чечню.

Нагадаємо, офіційний дебют Термінатора відбувся у рамках щорічного форуму Армія-2021. Вже тоді військові експерти заявляли, що це неоднозначна машина. І багато в чому завдяки своїй ціні – близько 2,3 млн. доларів, що трохи менше, ніж основний російський бойовий танк Т-90.