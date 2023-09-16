Російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 озброюють новими ракетами

Росія продовжує докладати зусиль для зміцнення боєздатності своїх військ, вишукуючи в умовах санкцій можливості створювати більш смертоносну зброю. Як повідомило сьогодні, 16 вересня, Міноборони Росії, в Росії розробили нові крилаті ракети Х-БД і озброїли ними надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160.
За його словами, вантажопідйомність Ту-160 складає 100 тонн.. А Шойгу пояснив, що на бомбардувальниках встановлено дві касети з шести ракет Х-БД.
Раніше стало відомо, що Шойгу показав Кім Чен Ыну ракету Кінжал. Також лідер КНДР ознайомився із російськими літаками.
Також ЗМІ повідомляли, що росія почала запускати ракети Кинжал із літаків Су-34, а не лише з МіГ-31, як це було раніше.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі