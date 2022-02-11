Російські бомбардувальники здійснили наліт на Сирію

Північно-західна Сирія заповнена повстанцями. Згідно з даними сирійської опозиції, 20 вересня 2020 року російські бомбардувальники нанесли авіаудари по території.
Свідки заявили, що військові літаки завдали удару по західній околиці міста Ідліб і що з довколишніх аванпостів сирійської армії було завдано сильного артилерійського обстрілу гірського району Джебель-ель-Завія на півдні Ідлібу. Повідомлень про жертви не надходило.
«Ці тридцять нальотів, безумовно, є найважчими ударами з моменту укладення угоди про припинення вогню», - сказав Мохаммед Рашид, колишній чиновник повстанців і спостерігач літаків-добровольців, чия мережа охоплює російську авіабазу в західній прибережній провінції Латакія.
Інші центри стеження заявили, що російські літаки Сухий вразили район Хорш і місто Араб-Саїд на захід від міста Ідліб. Невідомі дрони також вразили два контрольованих повстанцями міста на рівнині Сахель-ель-Габ, на захід від провінції Хама.
Масштабних повітряних бомбардувань не було з тих пір, як березнева угода поклала кінець підтримуваній Росією бомбардувальній кампанії, в результаті якої після місяців бойових дій в регіоні, що межує з Туреччиною, було переміщено понад мільйон осіб.
Ніяких негайних коментарів з боку Москви чи сирійської армії, які вже давно звинувачують групи бойовиків, що панували в останньому редуті опозиції, в зриві угоди про припинення вогню і нападах на утримувані армією райони не було.
Угода між президентом Туреччини і президентом Росії Володимиром Путіним також розрядила військове протистояння між ними після того, як Анкара направила тисячі військовослужбовців в провінцію Ідліб, щоб утримати підтримувані Росією сили від нових досягнень.
Західні дипломати, які відстежують Сирію, кажуть, що Москва чинила тиск на Анкару в ході останнього раунду переговорів у середу, щоб скоротити свою велику військову присутність в Ідлібі. Відповідно до джерел опозиції, які мають зв'язок з турецькими військовими, Туреччина має більше десяти тисяч військовослужбовців, розміщених на десятках баз.
Свідки кажуть, що за останні два тижні стався сплеск спорадичних обстрілів турецьких баз з аванпостів сирійської армії. Повстанці заявляють, що сирійська армія і союзні їй ополчення збирають війська на передовій.
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