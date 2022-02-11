Російські бомбардувальники здійснили наліт на Сирію

Інші центри стеження заявили, що російські літаки Сухий вразили район Хорш і місто Араб-Саїд на захід від міста Ідліб. Невідомі дрони також вразили два контрольованих повстанцями міста на рівнині Сахель-ель-Габ, на захід від провінції Хама.

Масштабних повітряних бомбардувань не було з тих пір, як березнева угода поклала кінець підтримуваній Росією бомбардувальній кампанії, в результаті якої після місяців бойових дій в регіоні, що межує з Туреччиною, було переміщено понад мільйон осіб.