Російські бомбардувальники не здійснювали пусків крилатих ракет уже понад місяць

12:32 27 жовтня Київ, Україна

За даними розвідки, російські бомбардувальники не здійснювали пусків крилатих ракет по території України вже більше місяця. Ця пауза є однією з найтриваліших з початку вторгнення.



Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму офіційному акаунті у соціальній мережі Х (колишній Twitter).



Відомство підкреслило, що незважаючи на це, росія, як і раніше, може використовувати інші ударні можливості. Проте бомбардувальники великої дальності раніше були основним засобом для проведення точкових атак на Україну.



Міноборони Великобританії також припустило, що російська сторона могла призупинити запуск крилатих ракет Х-101/102, можливо, щоб поповнити свій запас таких ракет.



У відомстві висловили побоювання щодо можливих майбутніх атак на українську енергетичну інфраструктуру в зимовий період і припустили, що росія може вдатися до використання дронів-камікадзе, розроблених Іраном.