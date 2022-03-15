Російські бойовики заліковують рани на території Білорусі

За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних установах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених під час бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

Запасів крові для хірургічних операцій не вистачає.

Задіяні резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву переспрямовані на потреби військовослужбовців РФ.

Активізувалась кампанія зі збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.



Зазначимо, Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам супротивника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.