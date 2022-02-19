Російські бойовики поповнюють свої лави завдяки місцевим жителям окупованої України: оголошено набір до лав незаконних збройних формувань

В окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків щодо залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань.
Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.
Останнім часом збільшилася кількість оголошень про запрошення чоловіків віком 18-55 років проходити «військову службу за контрактом» у лавах так званої «Народної міліції» окупаційних утворень.
Варто зазначити, що днями так званий «голова ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про запровадження на території підконтрольної окупаційної адміністрації «ЛНР» загальнообов'язкового військового обліку для осіб, що народилися до 2005 року. Таким чином, бойовики вирішили «врахувати» всіх, хто з якихось причин досі не пройшов цієї процедури.
За даними Telegram-каналу «Донбаський кейс», так званому «МВС ЛНР» доручено затримувати людей, які ухиляються від обліку.
Нагадаємо, 17 лютого сталося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.
Останнім часом збільшилася кількість оголошень про запрошення чоловіків віком 18-55 років проходити «військову службу за контрактом» у лавах так званої «Народної міліції» окупаційних утворень.
Варто зазначити, що днями так званий «голова ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про запровадження на території підконтрольної окупаційної адміністрації «ЛНР» загальнообов'язкового військового обліку для осіб, що народилися до 2005 року. Таким чином, бойовики вирішили «врахувати» всіх, хто з якихось причин досі не пройшов цієї процедури.
За даними Telegram-каналу «Донбаський кейс», так званому «МВС ЛНР» доручено затримувати людей, які ухиляються від обліку.
Нагадаємо, 17 лютого сталося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.
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