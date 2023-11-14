Російські авіакомпанії відключать від міжнародної доменної зони

15:03 14 листопада Київ, Україна

Російські авіакомпанії та аеропорти зіткнуться з відключенням від міжнародної доменної зони .aero, за рішенням швейцарського провайдера послуг для цивільної авіації SITA, який керує цією доменною зоною, повідомляє Forbes Russia, посилаючись на джерела в авіаційній галузі. Такий крок викликаний санкціями та війною в Україні.



На цей момент у зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів, які активно використовують близько 30 російських аеропортів, таких як Шереметьєво, Жуковський, Казань, Красноярськ, а також 15 авіакомпаній, зокрема, "Побєда", "Азимут", "Ямал", "Ікар" "Алроса" та інші.



Цю інформацію підтверджують щонайменше три джерела в авіаційній галузі. У відповідь на повідомлення від швейцарської сторони реєстратор Ru-Center терміново продовжив термін дії доменів своїх клієнтів на один рік власним коштом, щоб забезпечити безперервну працездатність сайтів.



Тим часом російська влада зробила спробу вирішити ситуацію фінансовими коштами, хоча це виявилося тимчасовим рішенням. На цей момент російські ЗМІ не надають інформацію про те, як ця операція з екстреної оплати доменів може вплинути на введення санкцій.