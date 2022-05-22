Російські агресори вдарили ракетами Запорізької області

09:53 22 травня Київ, Україна

Україна постійно зазнає ракетних атак ворога. Сьогодні вночі російські агресори запустили ракети з цивільної інфраструктури одного із сіл Запорізької області. Є постраждалі, повідомляє у неділю регіональна військова адміністрація.

"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети з цивільної інфраструктури одного із сіл на Вільнянщині Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

В даний час на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

В ОВА пояснили, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

Напередодні ворог атакував ракетами Рівненщину. На удар зазнав об'єкт військової інфраструктури. Тоді шестеро людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що Росія ракетами зруйнувала туалет на одеському пляжі.