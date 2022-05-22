Російські агресори вдарили ракетами Запорізької області

Україна постійно зазнає ракетних атак ворога. Сьогодні вночі російські агресори запустили ракети з цивільної інфраструктури одного із сіл Запорізької області. Є постраждалі, повідомляє у неділю регіональна військова адміністрація.
В даний час на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.
В ОВА пояснили, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.
Напередодні ворог атакував ракетами Рівненщину. На удар зазнав об'єкт військової інфраструктури. Тоді шестеро людей отримали поранення.
Також повідомлялося, що Росія ракетами зруйнувала туалет на одеському пляжі.
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