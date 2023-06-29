Російська техніка не наближається до Авдіївки ближче, ніж на 6 км - Нацгвардія

14:55 29 червня Київ, Україна

Російські військові роблять спроби просунутися у напрямку міста Авдіївка, яке знаходиться за 20 кілометрів від центру управління окупантів у "ДНР". Проте їхня техніка не наближається до цього міста ближче, ніж на 6 кілометрів.



Інформація про це надійшла від командира підрозділу "Омега 5", повідомлення поширене пресслужбою Національної гвардії України у Facebook.

"Ми знаходимося на висотах і займаємо кращі позиції, тому противнику дуже складно наблизитися до нас. Незважаючи на це, противник все ж таки намагається просуватися в напрямку міста, але його техніка не підходить ближче, ніж на 6 кілометрів. В цей час окупанти здійснюють лише піхотний наступ, який наші розвідники виявляють та оперативно знищують. В результаті кілька окупантів з піднятими руками досягають наших позицій", - заявив він.

Командир зазначив, що противник, який не здався і намагався штурмувати їхні позиції, відрізаний від своїх логістичних вузлів.

"Ми спостерігаємо, як вони риють окопи на підступах і двічі на добу виповзають, щоб напитися води з калюжі. Це свідчить про те, що вони не можуть почуватися безпечно на цій ділянці фронту . Саме тут наша перевага", – вважає військовослужбовець.



Він зазначив, що на цей момент це одна з найскладніших ділянок фронту, оскільки ворог окопувався і готувався до битв на цьому напрямку протягом 9 років.

"Тому зараз ми розуміємо, що для утримання позицій та розгрому ворога нам потрібно застосовувати не лише силу, а й хитрість, а також виявляти винахідливість", - заявив командир підрозділу "Омега 5".

"Наші дрони та системи відеопередачі в реальному часі (FPV) роблять їхнє перебування тут вкрай незручним. Війна є індикатором прогресу. Якщо ми не маємо переваги в чисельності, ми випереджаємо противника у сфері інновацій", - повідомив представник Національної гвардії.

За інформацією пресслужби, цей напрямок знаходиться під контролем українських сил оборони.